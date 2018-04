Lokale Helden in De Bierpompe 26 april 2018

02u29 0

Jeugdhuis De Bierpompe neemt vrijdag deel aan de derde editie van Lokale Helden. Een evenement dat plaatsvindt in maar liefst 200 (!) Vlaamse en Brusselse gemeenten. Het is een uitgelezen kans voor iedereen om lokaal talent te ontdekken. Organisator is vzw Poppunt die zich met info, advies en speelkansen inzet voor alle muzikanten, dj's en producers. In De Bierpompe treedt vanaf 21 uur Het Onderspit op. De toegang is gratis. Jan Cappelle, broer van Wannes van Het Zesde Metaal, brengt samen met Marieke Van Raes ontroerende liedjes en ontwapenende vertellingen in het dialect. Het Onderspit gaat op reis doorheen de hectiek van het leven, op zoek naar de zin en de schoonheid ervan. (DBEW)