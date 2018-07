Lijst van N-VA is nu volledig 26 juli 2018

Er ontbrak bij de meerderheidspartij N-VA nog één naam op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Nieuwkomer Genia Desreumaux (42) sluit met veel enthousiasme en vol overtuiging aan bij de ploeg. Ze groeide op in Geluwe en woont in Wervik. Genia is administratief bediende en gehuwd met Jurgen Delmotte. Genia krijgt de achttiende plaats.





