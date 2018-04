Lezing over darmkanker 18 april 2018

Op uitnodiging van Triamant in de Wervikstraat houdt dokter Luc Colemont donderdag 19 april vanaf 19.30 uur er een lezing over darmkanker.





Bij het grote publiek is er nog weinig aandacht voor darmkanker. Daar moet verandering in komen volgens dokter Luc Colemont. In zijn lezing 'stop darmkanker' gaat hij in op verschillende aspecten die belangrijk zijn in de strijd tegen deze ziekte.





Zo vertelt hij over het nut van het bevolkingsonderzoek, welke symptomen op darmkanker kunnen wijzen, wat de mogelijkheden van behandeling zijn en hoe darmkanker hopelijk een zeldzame ziekte wordt.Er wordt ook een vragenronde voorzien. Tickets kosten zes euro. Inschrijven via 056/455 444.





(DBEW)