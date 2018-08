Les Ecouteurs openen Mith Fest TRIBUTEBAND BRENGT MEDLEY VAN SCHLAGERS OP GRATIS FESTIVAL ERIK DE BLOCK

28 augustus 2018

02u47 0 Wervik De gelegenheidsgroep Les Ecouteurs is zaterdag de eerste groep tijdens de twaalfde editie van het gratis festival Mith Fest in Kruiseke. Antony Verschaeve van café 't Lusterke in de Molenstraat in Wervik richtte de vijfkoppige band op. "We brengen een medley van schlagers", vertelt hij. "Het gaat in totaal om zeven nummers."

Antony zingt samen met Jimmy Deschryvere. De muzikanten zijn Sebastien Graf (keyboards), accordeonist Régis Vitse en drummer Karlheinz Chambaere (Menen). "Sander Nolf stelt het programma van Mith Fest samen", vertelt Antony. "De afgelopen jaren doe ik daar altijd iets. Sander vroeg me op een bepaalde dag wat ik voor dit jaar in gedachten had."





"Jimmy zong vroeger in een band. De leden brachten rocknummers en waren echt wel goed. We zingen meezingers zoals Marina van Rocco Granata en Comment Ça Va van The Shorts. De tekst van 'Daar in dat kleine café aan de haven' van Vader Abraham hebben we aangepast naar 'daar in dat kleine café aan de statie', want café 't Lusterke bevindt zich in de stationsbuurt."





Passende outfit

"De naam van onze gelegenheidsgroep was met de naam van café 't Lusterke vanzelfsprekend. Alle leden van Les Ecouteurs zijn enthousiast. Het is allemaal nieuw. De muzikanten repeteerden ook zonder zangers. Donderdag vindt de algemene repetitie plaats. Twee uur aan een stuk en dan moet het serieus zijn." (lacht) "We zoeken nog een passende outfit. Dat wordt een verrassing. Of er een vervolg komt? Luister, in feite is dit eenmalig maar er kan misschien een vervolg aan gebreid worden. Ik ben geen baas, alleen de stichter."





Muzikanten samenbrengen

Tijdens het festival herdenken familie en vrienden Tijs Buyze. Halfweg december 2006 werd hij het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval langs de Wervikstraat in Menen. "Tijs was mijn maat", vertelt cafébaas Antony. "We deden veel dingen samen en zijn een paar keer op verlof geweest."





Mith staat voor 'Music is the healer' (muziek is de genezer), wat het levensmotto van Tijs was. "Wat we met onze band doen, is muzikanten samenbrengen die van een totaal ander genre zijn en elkaar vroeger niet kenden", zegt de cafébaas.





"De muziek brengt de mensen samen, het levensmotto van Tijs. Het is 'geestig' om te zien hoe we elkaar aanvullen en ook leren van elkaar."





Mith Fest vindt plaats in de Fobbestraat en vangt aan om 14.30 uur.