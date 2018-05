Lerares krijgt tweede plaats op provincielijst N-VA 05 mei 2018

Virginie Mahieu uit Wervik staat voor N-VA op de tweede plaats van de provincielijst voor de kieskring Ieper-Oostende-Veurne-Diksmuide. Mahieu is secretaris van de plaatselijke afdeling en geeft les aan basisschool De Taalkoffer in Komen.





"Virginie Mahieu is getalenteerd. Ik geloof sterk in haar", geeft partijvoorzitter en fractieleider Virginie Terrier aan. (DBEW)