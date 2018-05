Lerares (25) nieuw op lijst CD&V 29 mei 2018

Marleen Rosseel (25) uit de Magerheidstraat op Ter Hand in Geluwe staat voor de eerste keer op de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Haar ouders baten een landbouwbedrijf uit. Marleen is regentes. Ze geeft aardrijkskunde en handel in de Sint-Jorisschool in Menen en Geluwe. Haar vrije tijd spendeert ze aan de werking van de KLJ. Ze begeleidt KLJ-afdelingen en de kadervormingen voor de animatoren. (DBEW)