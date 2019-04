Lentewandeling in Wervicq-Sud Erik De Block

05 april 2019

Wervik De Dienst voor Toerisme organiseert op zondag 7 april een lentewandeling in en rond Wervicq-Sud.

Natuurgids Martine Desmarets neemt de wandelaars mee op pad en laat hen de andere kant van de zusterstad van Wervik kennen: ver weg van alle drukte en lawaai. De wandeling gaat in een boog rond het centrum en zo ontdekken de deelnemers de verrassend groene rand van Wervicq-Sud, gekleurd met authentieke kapelletjes, veldwegels en hoeves. Onderweg vertelt de gids heel wat interessante weetjes rond fauna en flora.

De geïndustrialiseerde boorden van de Leie doen verkeerdelijk vermoeden dat Wervicq-Sud een grauwe grensgemeente is. De lentewandeling biedt alvast een ander beeld. Afspraak om 10 uur op de parking van Le Pôle Jeunes aan het kruispunt Rue de Linselles en Avenue Louis Pasteur in Wervicq-Sud. Deelnemen kost vijf euro, een picon inbegrepen. Inschrijven aan de balie in het Nationaal Tabaksmuseum.