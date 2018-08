Leiebrug 5 dagen dicht tijdens Zomerkermis 16 augustus 2018

02u26 0 Wervik Omdat de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat nog volop aan de gang zijn, zal tijdens de vijfdaagse Zomerkermis de Leiebrug met een container worden afgesloten van vrijdagmorgen om 8 uur tot dinsdagnamiddag om 16 uur.

Een toch wel drastische maatregel, maar het stadsbestuur ziet geen andere keuze. Voetgangers en fietsers hebben wel doorgang. "Natuurlijk gaat het om een zware ingreep", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Maar als we de veiligheid en mobiliteit willen garanderen, is er geen andere oplossing. Er was hierover overleg met de politie en het gemeentebestuur van Wervicq-Sud." De vorige jaren stond er op de Leiebrug telkens een container op Zotte Maandag. Nu dus gedurende een veel langere periode. Omwille van de halve finale van de Rode Duivels tegen Frankrijk werd de grensbrug ook afgesloten met een container.





De wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat kennen een aanzienlijke vertraging. Aannemer Cnockaert Construct begon einde mei met anderhalve maand vertraging. Bedoeling was dat de Sint-Medardusstraat zou zijn afgewerkt tegen het bouwverlof. Nu zal het pas halfweg september zijn.





