Leerlingen tekenacademie krijgen attesten 05 juli 2018

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst heeft aan de leerlingen van Geluwe attesten uitgereikt.Dat was het geval voor Estelle Baert, Casper Brulez, Sara Defrancq, Faith Dierynck, Eowyn Flament, Aziza Forrest, Leila Goos, Romanie Labbe, Maxime Lernout, Ilian Mulle, Ekyn Raes, Mattéo Talpe, Rosalie Tytgat, Marie Vandenabeele. Ze ontvingen een boek. De eindejaartentoonstelling vond plaats in GC De Gaper. De leerlingen kregen hun attest in het gezelschap van de directie, leerkracht Henk Delabie en het stadsbestuur.





(DBEW)