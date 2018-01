Leerlingen krijgen vanaf morgen gratis soep op woensdag 02u35 0 Wervik Alle kinderen uit de Wervikse basisscholen krijgen vanaf morgen tot en met eind maart gratis soep op woensdagvoormiddag. Het gaat om een samenwerking tussen alle scholen en het OCMWvan Wervik.

Alle kinderen van de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar uit de Wervikse scholen genieten vanaf morgen van gratis soep op woensdagvoormiddag. De meer dan 1.200 leerlingen zullen elke week een gezonde aanvulling op hun middagmaal krijgen. Gezonde voeding voor elk kind is immers een belangrijke doelstelling van het OCMW-bestuur. "De soep wordt geleverd door ons personeel", aldus voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "De 'Buurwerking' bezorgt de soep dan weer aan de scholen. De bedeling in de scholen gebeurt onder meer door vrijwilligers. In het kader van een arbeidszorgtraject zullen leefloners zich over de afwas ontfermen. Zo zorgt dit project ook voor bijkomende tewerkstelling voor kwetsbare personen. Een mooie meerwaarde van dit initiatief."





Kinderarmoede

Het project kadert ook in het Wervikse beleid in de strijd tegen kinderarmoede. "De aanwerving van een maatschappelijk werker die zich bezighoudt met kinderarmoede, met sinds september de daaraan gekoppelde zitdagen in de scholen, was een eerste stap in de goede richting", aldus Sonny Ghesquière. "Met het project 'Soep op school: goed idee' willen we de ingeslagen weg verder bewandelen."





Uit een studie van Kind en Gezin blijkt dat er in West-Vlaanderen slechts negen gemeenten zijn die het nog slechter doen dan wervik wat betreft kinderarmoede. De kinderarmoede in Wervik bedraagt 16,1 procent. Oostende is koploper met 25 procent. (DBEW)