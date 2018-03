Leerlingen De Horizon brengen spetterend spektakel voor schoolfeest 21 maart 2018

Het schoolfeest van basisschool De Horizon in de Hellestraat en de Speldenstraat vond opnieuw plaats in stadszaal Oosthove. "Door het stijgende aantal leerlingen en het succes van de vorige edities waren we genoodzaakt om dit keer twee voorstellingen te voorzien", aldus voorzitter Sonny Ghesquière van de Vriendenkring. Thema dit keer was 'festival'. Er waren telkens zo'n 350 aanwezigen. De twee vestigingen van het gemeenschapsonderwijs tellen samen meer dan 300 leerlingen. Op de foto het derde kleuter afdeling Hellestraat.





