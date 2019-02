Leerlingen basisschool De Graankorrel in de ban van nieuwste rage: Eiffeltorens, Jacob's Ladder en parachutes maken met vingertouwtjes Erik De Block

15 februari 2019

14u55 0 Wervik Leerlingen van vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat zijn in de ban van de nieuwe rage Ztringz, of finger strings genoemd. Met vingertouwtjes maken de kinderen op de speelplaats allerlei figuren.

“De kinderen zijn er twee weken geleden plots zelf mee begonnen”, zegt leerkracht Lichamelijke Opvoeding Stéphanie Verschaeve. “Colruyt verkoopt die Ztringz, maar ik kreeg het idee om voor elk kind zelf zo’n vingertouwtje te maken. Toen ik ze de eerste dag uitdeelde, stonden de kinderen al in de rij. Ondertussen heb ik er al vierhonderd gemaakt.”

Tijdens de speeltijd zijn de kinderen druk in de weer met hun vingertouwtjes. “Het is eens wat anders dan tokkelen op hun tablet”, lacht juf Stéphanie. “De kinderen zijn in ieder geval enthousiast. Iedereen wil deelnemen aan deze rage. Het is ook ideaal voor hun fijne motoriek en het is leuk. De kinderen maken iets en leren het aan elkaar. Ik vermoed dat die rage nog enkele weken zal duren, tot aan de krokusvakantie in maart. Het roept herinneringen op aan mijn kindertijd. In de jaren ’80 deden we dat ook.”

“Het is kleurrijk en we kunnen allerlei leuke figuren maken”, reageren de kinderen. “Sterren, een Jacob’s Ladder, een visnet, een bloem en zelfs een parachute en de Eiffeltoren. Allemaal te vinden op YouTube.”