Leerkracht wil vervuiling een halt toezingen: “Milieudju Stop!” Wervikaan brengt album uit met vier klimaatliedjes Erik De Block

08 februari 2019

15u07 0 Wervik Het succes van de klimaatmarsen is ook de Wervikse muzikant Wim Pauwels niet ontgaan. Wims nieuwste album ‘Milieudju Stop!’ leunt dan ook sterk aan bij de actualiteit. “Met mijn album wil ik de vervuiling een halt toezingen”, legt hij uit.

De vele klimaatmarsen van de voorbije weken tonen aan dat jongeren - van kleuters tot studenten - zich wel degelijk bekommeren om het milieu. “De jeugd heeft een stem en die mogen we niet onderschatten, zoveel is nu wel duidelijk”, zegt Wim Pauwels, leerkracht aan het vierde leerjaar van basisschool Futura in Wervik. “In de aanloop naar Dikketruiendag op dinsdag 12 februari en in de sfeer van Youth for Climate wilde ik ook mijn steentje bijdragen voor een beter milieu en een gezonder klimaat. Ik heb vier van mijn bestaande nummers herbewerkt en gebundeld in mijn nieuwe album, dat de toepasselijke titel ‘Milieudju Stop’ kreeg. Ik probeer daarin iedereen te overtuigen eens na te denken over het milieu en over hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.”

De vier nummers heten ‘De Afvalberg’, ‘Mijn Auto’, ‘De Groene Ridder’ en ‘Milieuvriendelijk Op Weg’. De liedjes zijn tegen een kleine vergoeding te downloaden op iTunes of Google Play. Van elk nummer bestaat er ook een karaokeversie. Ze zijn echter niet uitsluitend voor de schoolgaande jeugd bedoeld. “Ik zou heel graag hebben dat ook volwassenen De Afvalberg horen”, gaat Wim verder. “Het lied draagt een duidelijke boodschap mee, voor iedereen. Doordacht en tegelijk een noodkreet: stop nu die vervuiling.”

Ook in de klas

De Afvalberg is tegelijk een vernieuwende lesbundel voor in de klas, met muzische vorming, taal en wereldoriëntatie als ingrediënten. De handleiding van De Afvalberg wordt gratis verspreid via Klascement, een website waar leraren elkaar inspireren en ondersteunen door zelfgemaakt lesmateriaal en praktijktips uit te wisselen.“Ik hoop mijn handleiding hiermee onder zoveel mogelijk jongeren te verspreiden. Het thema past perfect bij wat er nu gebeurt tijdens de protestmarsen. Via muziek wil ik kinderen meer motiveren. Dergelijke projecten in de klas uitwerken, levert het beste resultaat op. Ik probeer het ook boeiend te houden. Daarom zitten er ook beeldprojecten rond het milieu bij. Het nummer De Afvalberg omvat een milieuvriendelijk, vakoverschrijdend klasproject waarbij leerlingen op een leuke en leerrijke manier de vervuiling een halt leren toeroepen”, besluit Pauwels.

De cover van het album is getekend door cartoonist André Nollet, ereburger van Wervik. Meer info via meesterp.projects@gmail.com.