Leegstaande OCMW-woning wordt openbaar verkocht Erik De Block

09 april 2019

De leegstaande OCMW-woning op de Steenakker zal openbaar worden verkocht. Dat besliste de raad van bestuur van het Woon- en Zorgbedrijf, de nieuwe eigenaar.

Nadat de Oxfam Wereldwinkel er ondertussen al vier jaar geleden vertrok naar een pand wat verderop, staat de ruime woning op de Steenakker nog altijd leeg. Er waren op die locatie aanvankelijk vijf sociale appartementen voor senioren gepland, maar in de vorige legislatuur verleende het schepencollege geen bouwvergunning omdat er geen garages of parkeerplaatsen waren voorzien. Later dacht het OCMW aan sociale huisvesting en ging met een private partner op zoek naar een invulling.

Nu komt het uiteindelijk tot een openbare verkoop. “Sinds de verhuis van de Wereldwinkel staat het pand op Steenakker te verloederen”, aldus Kristof Vandamme (CD&V). “Alvast geen goed voorbeeld, wetende dat de ‘gewone’ burger voor dergelijke zaken een leegstandtaks moet betalen. Het OCMW was al die jaren vrijgesteld van leegstandstaks. CD&V vroeg de laatste jaren bij elke budgetbespreking naar de visie over dat pand.”

“We vinden het positief dat er nu eindelijk ‘iets’ zal gebeuren met dit gebouw. We hopen wel dat de verkoop minstens voldoende oplevert om uit te kosten te geraken. Want de gemaakte kosten zijn niet min. Er is minstens een opbrengst van 150.000 euro nodig om uit de kosten te geraken.”

Opbrengst

“De aankoop was destijds 120.000 euro. De kosten van de architect lopen op tot iets meer dan 20.000 euro. En er zijn ook andere kosten. Zoals voor de landmeter, het opmaken van een asbestinventaris, de notaris. CD&V stelt voor om de opbrengst van de verkoop te gebruiken om verder te investeren in de renovatie van de eigen flats en het groepswonen. Dit is een succesformule en een innovatief project waar we een mooie toekomst in zien.”

Voor de aankoop, ondertussen al ruim tien jaar geleden, kreeg het OCMW van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een toelage van 79.632 euro. Indien de woning wordt verkocht, dan zal die subsidie moeten worden terugbetaald. De laatste bewoonster was wijlen Isabelle Nollet-Oudoux. Haar man was trappenmaker.