Leegstaande cafés Berkenhof en De Boucherie gaan tegen de vlakte Erik De Block

04 april 2019

13u58 0 Wervik Het schepencollege heeft een architect aangeduid voor de afbraak van het leegstaande café en feestzaal ’t Berkenhof in de Kloosterstraat in Geluwe en gewezen café De Boucherie naast het stadhuis.

’t Berkenhof is al dicht sinds eind december 2017. Eigenaar was de vzw Katholieke Werken van het Dekanaat Menen. Deze vzw gaf de gronden in erfpacht aan de stad Wervik, dat de sloop betaalt. Er komt een parkje in de plaats.

Op de gemeenteraad interpelleerde Sanne Vantomme (N-VA) naar een stand van zaken rond het gewezen café De Boucherie, dat later nog restaurant Bella Roma werd. De stad heeft het pand gekocht en wou er aanvankelijk een starterswinkel openen. “Ondernemersorganisatie Unizo is het idee aan de ene kant wel genegen, maar is anderzijds geen groot voorstander omdat er al zoveel leegstand is”, zegt het gemeenteraadslid.

“We hebben allerlei ideeën”, reageert schepen Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Ook de handelaars zijn niet direct gewonnen voor een starterswinkel. Eventueel houden we het bij kantoren. Maar eerst de afbraak, want dat is dringend.”