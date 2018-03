Leefloners verzamelen 819 zakken zwerfvuil 23 maart 2018

De stad Wervik en het OCMW voeren samen strijd tegen het zwerfvuil. Het OCMW zet hiervoor sinds vorig jaar vier leefloners in. Op die manier hoopt men dat die mensen in de toekomst in het normale arbeidscircuit een job kunnen vinden. De eerste resultaten zijn ondertussen bekend. "Tussen de opstart eind maart 2017 en eind 2017 hebben de extra medewerkers van het OCMW 2.000 werkuren gepresteerd", aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "In totaal werden er 819 volle vuilniszakken verzameld met zwerfvuil en werden 96 sluikstortmeldingen overgemaakt", aldus Ghesquière. "Ik kan alvast de samenwerking als zeer positief evalueren, het is een vruchtbaar initiatief voor de netheid van Wervik", voegt schepen van Milieu Philippe Deleu (N-VA) er nog aan toe. (DBEW)