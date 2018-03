Laureaten Junior Journalist-wedstrijd gehuldigd 09 maart 2018

02u27 0

In stadszaal Oosthove vond de prijsuitreiking van de plaatselijke voorronde van de Junior Journalistwedstrijd voor leerlingen van het eerste en tweede middelbaar plaats. Thema van de opstelprijskamp van het Davidsfonds dit keer was 'Vriendschap'. Er waren in het Sint-Jozefscollege 79 deelnemers. Ryan Vansteenkiste (Geluwe) kreeg de meeste punten met 'Kebab met spruitjes'. De tweede plaats ging naar Remi Depuydt met 'De dierenbende' en de derde plaats was voor Collin Wullaert met 'De onbekende computerplaneet'. De zeven andere finalisten waren Silke Vandamme, Milan Lasoen, Loïc Ballois, Jacey Deman, Ionela Lecoeuoche, Xian Degryse en Fatima Kurmaeva. De tien besten kregen een boekenpakket.





(DBEW)