Ladies Night 17 februari 2018

In De Jukte is er vandaag vanaf 21 uur een Ladies Night. Er draaien dj's muziek: Michiel, SNES, Simon B en BR3IN3. Voor de eerste 25 dames is er een gratis goodiebag. Tickets kosten 2 euro voor de dames, 3 euro voor de heren. (DBEW)