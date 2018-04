Ladies Night uitverkocht 21 april 2018

Ladies@Geluwe houdt maandag vanaf 19 uur in GC De Gaper een Ladies Night, in samenwerking met Geluwse handelaars. Opmerkelijk: in één dag waren alle 250 kaarten verkocht. Wie een ticket bemachtigd heeft, kan er onder meer terecht voor een modeshow, juwelen en accessoires. (DBEW)