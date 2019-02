Laatste partybox van serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik is voor Mayron (8) Erik De Block

20 februari 2019

16u15 0 Wervik Serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik deelde vandaag de allerlaatste partybox uit. De gelukkige was Mayron Jacaton (8) uit Menen.

Bijna twee jaar geleden deelde men de eerste partybox uit. Iedere maand viel er een jarig kindje in de prijzen. Dat kon via een kleurwedstrijd voor kinderen uit de streek van Menen en Wervik. Elke winnaar mocht telkens vijf vriendjes uitnodigen.

De uitreiking van de laatste partybox wilde de serviceclub niet zomaar voorbij laten gaan. Mayron werd vandaag op zijn verjaardag samen met zijn vriendjes en een nichtje in een limousine thuis afgehaald. Dan ging het naar knutselatelier Bex en Co in de Kerkhofstraat in Geluwe. Onder begeleiding van Cynthia Claeys werd het daar een fijne en creatieve namiddag. “Aangevuld met een goed gevuld verrassingspakket, een feestformule en uiteraard taart”, aldus Bert Vangheluwe van de serviceclub. “Het eerste jaar hielden we het bij een partybox zonder een echt verjaardagsfeestje en was dat voor de kinderen niet echt een beleving. Vanaf het tweede jaar werd het veel leuker.”

Serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik telt achttien leden en wil kansarme kinderen en jongeren uit de streek helpen. De vereniging werkt daarvoor samen met sociale organisaties die de kinderen aanspraken om een tekening in te kleuren. Wie niet in de prijzen viel, ontving een mooie verjaardagskaart.