Laatste opendeur bij modelspoorclub 26 mei 2018

De modelspoorclub Pacific zoekt nieuw onderdak. De leden gebruiken een deel van de gebouwen van de oude wijkschool Mariënburg in het begin van de Laagweg in Wervik. De eigenaar zal het verkopen. Pacific zoekt een ruimte van minstens honderd vierkante meter in de regio Wervik-Kortrijk-Roeselare. Iedereen is dit weekend welkom op de laatste opendeurdagen vandaag en morgen, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Er gaan diverse treinbanen, stationsbuurten en prachtige omgevingen te zien zijn. Onder meer uit eigen land en buitenland. Zoals Zwitserland en de Verenigde Staten. Modelspoorclub Pacific heeft een rijke geschiedenis en werd in 1982 opgericht in Roeselare. Na een aantal omzwervingen kwam de club uiteindelijk in Wervik terecht. Eerst in de verdwenen gebouwen van Het Volksbelang, later in café 't Paviljoen rechtover het station. Pacific ging op zoek naar een ruimere locatie en kwam tien jaar geleden in de gewezen wijkschool terecht.





De klaslokalen waren een vestiging van meisjesschool Mariënburg, waarvan de hoofdschool zich destijds bevond in de Grauwe Zusterstraat. Eigenaar van de vervallen wijkschool is de vzw Katholieke Werken Dekenij Menen. (DBEW)