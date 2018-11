Laatste expositie van Jacques Vandamme (85) 27 november 2018

Nog tot eind deze maand vindt in Maison du Patrimoine in Comines (Frankrijk) de tentoonstelling 'Scènes van oorlog' door Jacques Vandamme plaats. Vandamme groeide op in Wervik, gaf er les in het gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat en woont nu in Komen-Waasten. De kunstenaar brengt een selectie van schilderijen, met in het bijzonder de link tussen kunst en oorlog.





Jacques Vandamme is autodidact met een schitterende carrière van meer dan een halve eeuw. Hij heeft individueel geëxposeerd in onder andere Parijs, Cannes, Deauville, Rijsel, Brussel, Antwerpen, Brugge en Kortrijk. Daarnaast nam hij deel aan heel wat groepstentoonstellingen. Hij was ook meermaals laureaat op internationale wedstrijden en er hangen kunstwerken van Jacques Vandamme in verschillende musea. (DBEW)