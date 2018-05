Kunstenaars houden groepstentoonstelling Klink in Wervicq-Sud 08 mei 2018

02u33 0

De organisatoren van de jaarlijkse kunsttentoonstelling Klink blikken tevreden terug op de negentiende editie. De werkgroep trok dit jaar de grens over. Ook al in het kader van de feestelijkheden rond 'Wervik 2050 Wervicq-Sud'. Meer dan veertig amateurkunstenaars stelden tentoon in de leegstaande garen- en veterfabriek Plovier in Avenue des Sports in Wervicq-Sud. De gebouwen worden afgebroken, in de plaats komen er flats.





Naast deelnemers uit Wervik en Geluwe palmden ook een achttal exposanten uit Wervicq-Sud de fabrieksgebouwen in. Uit nieuwsgierigheid kwamen ook ex-werknemers langs. Er waren 350 à 400 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met het aantal bezoekers van de voorbije jaren.











(DBEW)