KSA organiseert zevende editie van streekbierfestival 16 februari 2018

KSA Grensvuur organiseert morgen vanaf 14 uur voor de zevende keer in de stadszaal Oosthove een gezellig streekbierfestival. De toegang is gratis. Er is een aanbod van meer dan zeventig soorten (streek)bieren. Het evenement lokt elk jaar op nieuw steeds meer volk. Het streekbierfestival is traditioneel iedere keer weer goed voor een bomvolle stadszaal. "Onze bierkaart is opgefrist met nieuwe bieren", zegt de nieuwe hoofdleider Ward Vermeersch. "Tot 18 uur zijn er verse pannenkoeken, gemaakt door onze ouderraad. 's Avonds zijn er braadworsten of hamburgers." Er is opnieuw kinderanimatie en een tombola als randanimatie. (DBEW)