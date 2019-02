KSA organiseert achtste editie van streekbierenfestival Erik De Block

14 februari 2019

14u33 0

KSA Grensvuur organiseert zaterdag vanaf 14 uur voor de achtste keer in stadszaal Oosthove een gratis streekbierenfestival. “We hebben opnieuw meer dan zeventig streekbieren in ons gamma”, zegt hoofdleider Ward Vermeersch. “We hebben een uitgebreide bierkaart met democratische prijzen. Er is kinderanimatie en een tombola. Voor de kleine en grote honger voorzien we versnaperingen, hamburgers, braadworsten, portie kaas, salami, pannenkoeken.”