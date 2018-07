Kruispunt Wervikstraat tegen Gapersfeesten vrij 04 juli 2018

02u46 0 Wervik Door wegen- en rioleringswerken is de drukke Wervikstraat momenteel ter hoogte van de wijk Witte Poort tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer. Gemeenteraadslid Tom Durnez (CD&V) hekelde gisteren tijdens de gemeenteraad in Wervik de volgens hem gebrekkige communicatie naar de omwonenden toe.

Zaterdag vinden de Gapersfeesten plaats en er is alvast goed nieuws. Aannemer Construct Cnockaert gaat de rijbaan tegen het weekend op minstens één rijstrook vrijmaken, vermoedelijk met tijdelijke steenslag. Tegen eind volgende week zullen beide rijvakken gegoten zijn met snel hardend beton.





Tom Durnez pleit ondertussen voor het plaatsen van grote waarschuwingsborden op de invalswegen met daarop de duidelijke boodschap: 'doorgang naar Wervik onmogelijk'.





"De stad bezorgde enkele weken geleden de inwoners van de wijk en dus de werfzone een brief met info en de timing", aldus schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA). "Toegegeven, de bewoners van de Wervikstraat kregen die brief niet."





Wat bij uitbater Pieter Verbrugghe van eetcafé 't Smiske duidelijk niet in goede aarde viel. Hij publiceerde op de sociale media Facebook een 'open boodschap aan de stad Wervik'. Komend weekend tijdens de Gapersfeesten zal zijn café dankzij de medewerking van de aannemer vanuit de richting Wervik wel bereikbaar zijn. De dorpskom is verkeersvrij. (DBEW)