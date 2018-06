Kruispunt Magdalenastraat terug open 09 juni 2018

02u34 0

Door de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat was het drukke kruispunt met de Magdalenastraat heel de week afgesloten. Sinds deze morgen is het kruispunt opnieuw open, goed nieuws voor de verkeerscirculatie in de Tabaksstad, dus.





Het verkeer vanuit de Magdalena- en Koestraat wordt omgeleid via de Pastorijstraat langs de Sint-Medarduskerk en de Vrijdagmarkt.





De nabijgelegen Donkerstraat is niet langer afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dat was deze week enkele dagen het geval na klachten.





(DBEW)