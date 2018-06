Kruispunt dicht 25 juni 2018

De wegenwerken in de Sint-Medardusstraat zijn volop aan de gang. Vandaag, maandag, wordt er weer gewerkt op het kruispunt met de Nieuwstraat.





Het kruispunt zal afgesloten zijn. Het verkeer vanuit de Magdalena- en Koestraat wordt omgeleid via de Pastorijstraat langs de Sint-Medarduskerk en de Vrijdagmarkt. De rijrichting in de Ooievaarsstraat wordt tijdelijk omgedraaid. Vanuit het Sint-Maartensplein is het enkel mogelijk om te rijden tot de parking aan het stadhuis. Verder mag niet.





(DBEW)