Kruiseke in het Sportpladijs 24 mei 2018

In een tent op het terrein van voetbalclub Sparta Kruiseke vindt dit weekend 'Kruiseke in het Sportpladijs' plaats. Zaterdag is er het schoolfeest van vrije basisschool De Graankorrel. Er wordt vanaf 14 uur koffie met taart geserveerd. Een uur later zijn er optredens van de diverse klassen. Vanaf 17 uur is er kinderanimatie. Het aperitief wordt geserveerd vanaf 18 uur en dan is ook de trekking van de tombola voorzien. Nadien wordt stoofvlees of vol-au-vent met frieten geserveerd. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen de helft. Vanaf 20 uur is er een fuif met dj Lucas.





Vierdeprovincialer Sparta Kruiseke organiseert zondag diverse activiteiten. Vanaf 9.30 uur vinden de inschrijvingen voor komend seizoen plaats. Er zijn vanaf 11 uur wedstrijden van de ouders tegen de U6, U7, U8 en U9. 's Middags is er dan een kippenfestijn. Deelname kost voor volwassenen 15 euro, voor kinderen de helft. Vanaf 14 uur start de penaltycup en een uur later start het Spel zonder Grenzen. (DBEW)