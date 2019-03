Krachtig en Lenig huldigt gouden Blanche Decorte (17):

“Het is een schat van een kind” Erik De Block

24 maart 2019

09u12 0 Wervik Op de vierjaarlijkse Special Olympics in Abu Dhabi behaalde gymnaste Blanche Decorte (17) uit Wervik vier medailles. Sedert vrijdag is ze terug thuis van de Verenigde Arabische Emiraten. Haar turnclub Krachtig en Lenig Wervik huldigde haar zaterdagnamiddag tijdens het clubkampioenschap in sportcentrum De Pionier. Voor Blanche was dat een complete verrassing.

Blanche behaalde goud in de sprongoefeningen, zilver aan de brug met ongelijke leggers en brons aan de balk en all-round. Voorzitter Hannes Decorte overhandigde haar bloemen. Namens de stad kreeg Blanche van schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a) uit erkentelijkheid een herinneringsdiploma. Er zal ook nog een huldiging in het stadhuis volgen.

Blanche Decorte woont bij kok Koen Biesbrouck en Karin Charlet op de Menensesteenweg. ‘Mama’ Karin is de drijvende kracht van de vzw Love in Action en kinderclub De Regenboog. Vrijwilligers van Love in Action overhandigden Blanche een taart.

“Toen ze amper twee jaar was, kwam Blanche bij ons wonen”, aldus ‘moeke’ Karin. “Ze heeft een verstandelijke beperking. Mentaal-emotioneel komt Blanche uit op de leeftijd van een kleuter, intellectueel is haar toestand vergelijkbaar met een kind van zes à zeven jaar. Ze zal later nooit alleen kunnen gaan wonen. Blanche is zeer sociaal en creatief. Het is een schat van een kind. Heel behulpzaam en zorgzaam.”

Blanche volgt les aan De Hoge Kouter in Kortrijk. “Haar school zorgt voor een goede begeleiding en zorgde ook voor alle tussenkomsten om deel te nemen aan de Special Olympics”, aldus Karin.” Blanche kan nog vier jaar naar De Hoge Kouter.”

Koen Biesbrouck en Karin Charlet reisden naar Abu Dabi. “Het was nodig dat we daar waren want ze zou anders niet functioneren zonder ons een periode niet te zien”, aldus Karin. “Vier medailles hadden we niet verwacht. Haar resultaten zijn een bevestiging.”

Turnclub Krachtig en Lenig is zeer vereerd met de prestaties van Blanche. “Bij ons turnt Blanche op zaterdag mee in de groep van het tweede en derde middelbaar”, zegt voorzitter Hannes Decorte. “Lesgeefsters zijn Hanne Leroy en Lore Lefevre. Blanche kan redelijk goed turnen. Anders zou ze trouwens niet mogen deelnemen aan de Special Olympics.”

“Bij ons is Blanche bezig aan haar tweede periode. Eerder kwam ze twee jaar van 2013 tot 2015 en is nadien een jaar niet meer komen turnen. Ze kwalificeerde zich in ons land tijdens de Nationale Special Olympics. Ik ben toen gaan kijken in Moeskroen. Daar deed ze het wel goed.”