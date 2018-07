Korting per goal van Rode Duivels 06 juli 2018

Wie in Wervik een ticket koopt voor het Bal Populaire van volgende week zaterdag, ter gelegenheid van het stadsfestival Wervik 2050, krijgt misschien wel korting dankzij de Rode Duivels. Per gemaakt doelpunt van de Belgen vandaag in de kwartfinale tegen Brazilië betaal je 1 euro minder. De korting geldt voor zij die na de match tot en met maandag 8 uur een ticket bestellen via www.wervik.be/webshop. Vanaf 19 uur trekt dj BR3IN3 het Bal Populaire op gang met allerlei dansklassiekers. Nadien is er een optreden van Green Onions met meezingers uit de jaren 80, 90 en 2000. Tickets kosten in voorverkoop 5 euro en zijn ook te koop aan de balie in het stadhuis. (DBEW)