Koppen reuzen worden opgefrist 21 juni 2018

02u40 0

Het staat vast dat alle Wervikse reuzen tegen het stadsfestival Wervik 2050 voor de helft in het nieuw zullen steken. De stad doet hiervoor beroep op Gerda Biesbrouck van stoffenwinkel Trifolium in de Vlamingenstraat. "Bovendien laten we alle koppen opfrissen", zegt schepen Sanne Vantomme (N-VA). "Daarvoor gaan we beroep doen op gewezen Wervikaan Marc Leplae. Hij is beeldhouwer en kunstschilder. Ons erfgoed willen we opwaarderen en in ere houden voor het nageslacht." (DBEW)