Koppel uit De Panne koopt pastorie 31 januari 2018

De oude pastorie van de Sint-Jozefsparochie in Wervik is verkocht aan een koppel uit De Panne. De akte is ondertekend. De verkoop staat volgende week dinsdag op de dagorde van de gemeenteraad.





Het leegstaande pand stond al sinds februari vorig jaar te koop. De stad Wervik deed hiervoor een beroep op notaris Thierry Devos en stelde nadien ook Immo Tally aan. De gewezen pastorie bevindt zich pal aan de overkant van de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat. De aangestelde landmeter-expert had de waarde geschat op 200.000 euro. De bijzonder ruime herenwoning telt zeven kleine slaapkamers. De bouw ervan werd in 1954 voltooid. Vanaf 1999 was het dagcentrum Den Akker, waar gezinnen of jongeren met een problematische leefsituatie hulp kregen, er gevestigd. Eind 2015 sloot het dagcentrum de deuren. (DBEW)