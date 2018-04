Koppel twintigers koopt manege De Cloche NIEUW TERRAS LOKT FIETSERS EN WANDELAARS ERIK DE BLOCK

07 april 2018

02u47 0 Wervik Manege De Cloche op de Voorhoek is verkocht. De vorige eigenaar Eddy Staessen is bijna een jaar geleden overleden. De nieuwe eigenaars zijn Niels Mollen (25) en zijn vriendin Kim Debosschere (24). De Cloche trekt voor de lessen paardrijden een publiek uit een ruime regio aan.

De Cloche bestaat al sedert 1996. Stichter Eddy Staessen (64) overleed in mei vorig jaar, na jaren vechten tegen een slepende ziekte. Naast een oude boerderij liet hij destijds een loods bouwen en begon er als hobby met een paardenmanege. Vijf jaar later werd een vzw gesticht en huurde men de accommodatie van de eigenaar.





"Ik hielp hier mee, samen met mijn moeder Patricia", zegt Niels Mollen. "Vier à vijf jaar geleden zagen de mensen van vzw De Cloche het niet meer zitten. Sommigen waren ook verhuisd. Ik verkocht in een winkel in de Ieperstraat in Geluwe kip aan 't spit en nam De Cloche over als eenmanszaak. Ik huurde aan de eigenaar. Als huurder hadden we na het overlijden van de eigenaar het voorkooprecht. Er volgde een schatting van de waarde van heel de site en ik deed een bod. We hadden nooit gedacht dit te kunnen kopen. Was het niet van ons bod, dan was het hier anders gedaan. Er waren al landbouwers in de buurt geïnteresseerd om de weiden te kopen."





Binnenpiste heraangelegd

Niels blijft voltijds werken bij Alpro in Wevelgem. De winkel in de Ieperstraat is verkocht. Zijn vriendin Kim werkt halftijds in een kinderdagverblijf. "We willen De Cloche nog beter uitbaten en wonen hier nu", zegt Niels. "Er is een terras aangelegd en dat lokt ook fietsers en wandelaars. De weiden krijgen een nieuwe omheining en in juni wordt de binnenpiste heraangelegd."





De twee twintigers gaan er alvast voor. "Het is natuurlijk een risico maar anderzijds is het hier niet vanop nul beginnen", zegt Niels die afkomstig is uit Menen. "Het vraagt veel werk en het is niet te onderschatten. We beschikken over een vijftal vaste lesgevers en ook ik geef les. Ons publiek dat lessen volgt, is zeer divers. Van de eerste kleuterklas tot zestigers.





Leden betalen per lesbeurt met een manegepaard 12,50 euro. We hebben leden uit Geluwe en de omliggende gemeenten Wervik, Dadizele, Menen en Zonnebeke. Kinderen zijn voor ons een dankbaar publiek. Ouders en grootouders komen kijken en dat is goed voor de cafetaria. Aan de expressweg N58 zijn we vlot bereikbaar."





"We beschikken over 35 boxen. Tien à vijftien paarden zijn van eigenaars. Alles zit vol. Er is een wachtlijst. We hopen over enkele jaren een tweede loods te bouwen en over meer boxen te beschikken." Ook communiefeesten en verjaardagen zijn er mogelijk. De Cloche is gesloten op maandag.