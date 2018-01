Koppel opent zoo in Hongarije Guy (33) en Sharon (24) krijgen vergunning na jaar hard werken SAM VANACKER

Bij een van de kooien van hun dierenopvangcentrum in Erdosmecske. Nu de vergunning binnen is, kunnen ze binnenkort officieel een zoo openen. Wervik Sharon Oplinus (24) uit Geluwe en echtgenoot Guy Degrande (33) stampen in een Hongaars dorpje hun eigen zoo uit de grond. Onlangs kregen ze hiervoor een vergunning van de Hongaarse overheid.

Sharon uit Geluwe is al vier jaar lang de drijvende kracht achter de succesvolle dierenbeurs Petsotic in Roeselare. Toen ze vijf jaar geleden Torhoutenaar en reptielenliefhebber Guy Degrande leerde kennen, beslisten ze om samen voluit te gaan voor hun droom: een eigen dierentuin. De twee probeerden jarenlang om in België een zoo op te richten, maar vonden geen geschikte locatie. Ten einde raad gooiden ze het over een andere boeg. "We wilden onze droom niet opgeven. Omwille van de vastgoedprijzen in Hongarije - een middelgroot woonhuis kost er amper 20.000 euro - zijn we daar gaan zoeken. Via een lokale vastgoedmakelaar kwamen we terecht op een domein van twee hectare in Erdosmecske, een afgelegen dorpje met zo'n 400 inwoners. We wisten dat we een enorm risico namen, maar dromen zijn er om te volgen."





Guy en Sharon kenden geen woord Hongaars, maar hebben zich vol overgave op het buitenlandse avontuur gestort. "We zijn vorig jaar met een bestelwagentje vol dieren naar Hongarije gereden. 24 uur waren we onderweg. Eenmaal ter plaatse werd ons dierenopvangcentrum steeds bekender."





repro Sam Vanacker Guy en Sharon bij een van hun wolfshonden.

Nu al 150 dieren

"Hongaarse scholen en zelfs andere dierentuinen namen nieuwsgierig contact met ons op. Intussen hebben we hier zo'n 150 dieren. Wolfshonden, vossen, mangoesten, neusberen, stekelvarkens en marters, maar ook vogels en reptielen zoals slangen en hagedissen. Olifanten of leeuwen zal je bij ons niet vinden", zegt het koppel. "Het gaat ons om de beleving en het educatieve, niet om het spektakel. Nagenoeg wekelijks helpen studenten de dieren verzorgen. En intussen spreek ik al een woordje Hongaars. Collega's van een erkende Hongaarse dierentuin hebben ons ongelooflijk geholpen met de papierwinkel", zegt Sharon.





repro Sam Vanacker Reptielenliefhebber Guy met enkele Hongaarse kinderen.

Pendelen

Niet alles liep van een leien dakje. "Het was een zwaar jaar. Ik werk nog steeds als organisator van evenementen in Vlaanderen, waardoor ik zowat maandelijks heen en weer moet pendelen. En we hadden veel onvoorziene kosten. Zo is er een boom omgewaaid op drie van onze dierenverblijven. En als we gewonde dieren binnen krijgen, dan hebben we extra medische kosten. Maar toen we op 22 december een vergunning kregen, waren we dolgelukkig. Een mooier kerstgeschenk konden we ons niet wensen." Er moet nog een kassa geïnstalleerd worden en straks worden er nog wandelpaadjes aangelegd tussen de dierenverblijven, maar 'RepZootic' opent 1 april officieel de deuren. Het wordt het veertiende vergunde dierenpark van Hongarije.