Kop-staartbotsing met vier auto’s zorgt voor fileleed op A19 Alexander Haezebrouck

15 februari 2019

11u23 0

Op de A19 in Wervik botsten vanmorgen omstreeks 8.20 uur vier auto’s tegen elkaar in de richting van Kortrijk. Alle auto’s konden zich aan de kant zetten en iemand raakte gewond. Twee auto’s raakten wel zwaar beschadigd. Door het ongeval werd de rechterrijstrook een tijdlang afgezet tot alle auto’s getakeld waren. Daardoor was maar één rijstrook vrij en dat zorgde voor een lange file tijdens de ochtendspits.