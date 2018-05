Koolzakommegang in nieuw Dorpshuis 25 mei 2018

02u58 0 Wervik Dit weekend vindt op Ter Hand in Geluwe Koolzakommegang plaats. Ter Hand is een gehucht tegen de grens van Dadizele en Beselare. Hoogepunt is Koolzakommegang dat al maar liefst 141 (!) jaar bestaat.

In en rond het nieuw Dorpshuis in de Magerheidsstraat is er heel wat te doen. Het begint vandaag vanaf 18 uur met het traditionele paalklimmen door de jeugd van Ter Hand. Al wie een zakdoek kan bemachtigen door op de paal te klimmen, verdient een leuke prijs. 's Avonds doorlopend vanaf 19 uur vindt een conservenkaarting plaats. "Zaterdag staat in het teken van de kinderen met vanaf 9.30 uur de zesde editie van de Koolzak Kidsday", aldus voorzitter Frans Degrande van het Koolzakcomité. "Om 15 uur start de vijfde editie van de jogging Ter Hand-Molenhoek-Ter Hand. De afstand bedraagt 7 kilometer. De deelname is gratis. Vanaf 19 uur is er een vrij podium voor jong en oud. Vanaf 20 uur is er een afterparty."





Zondagmiddag wordt vanaf 11 uur het aperitief en daarna beenhesp geserveerd. Vanaf 14.30 uur gaat Koolzak Café open met een spectaculaire rodeostier, outdoor laser kleiduifschieting en de traditionele loopwedstrijd voor de jongsten. Er is een optreden van Petra.





Maandag tenslotte is er vanaf 14 uur een koffieklets. Vanaf 18 uur vindt het slotevenement plaats. Meer info op de Facebookpagina van Koolzakommegang. (DBEW)