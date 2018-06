Koningschieting bij schuttersgilde Sinte-Barbara 21 juni 2018

Bij de koninklijke schuttersgilde Sinte-Barbara heeft Kris Bonduelle al in de eerste ronde de koningschieting gewonnen. Geert Huysser eindigde tweede, voorzitter Dirk Vantomme werd derde. De nieuwe clubkampioen mag nu deelnemen aan de keizerschieting van het verbond. Daaraan nemen de koningen van verschillende clubs deel.





Kris Bonduelle is samen met Jeroen Coens ondervoorzitter van de club. Pol Breine verzorgt het secretariaat. Antony Descamps is penningmeester. De schietstand bevindt zich in 't Kapittel in de Ooievaarstraat. De leden zijn er elke donderdag (18 tot 20 uur) en zondag (10 tot 13 uur) actief.





(DBEW)