Komt crematorium aan andere kant van de stad? Erik Block

01 december 2018

13u34

Bron: Wervik 0

Fractieleider Bercy Slegers (CD&V) kwam tijdens de gemeenteraad in Wervik tussen over de mogelijke komst van een crematorium in Wervik. Schepen Sonny Ghesquière (sp.a) is lid van het directiecomité van de ‘Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen’ en had het daarover eerder in deze krant. “De kans is misschien wel groot dat er hier een tweede crematorium komt”, liet hij op de gemeenteraad horen. “Wel een kleiner dan Het Uitzicht in Kortrijk. Het is misschien wel een opportuniteit voor onze stad.”

De parkbegraafplaats in de Hansbekestraat is een mogelijke locatie, had Bercy Slegers gelezen. “We pinnen ons niet vast aan de parkbegraafplaats”, reageert Sonny. “Het kan eventueel ook aan de kant van Menen.” Bercy wees ook terecht op de vaak te kleine aula op de parkbegraafplaats en de denkpiste van de schepen om het crematorium te koppelen aan een ruimere aula. “Dat is mijn persoonlijke mening en zo vangen we twee vliegen in één klap”, aldus Sonny Ghesquière.