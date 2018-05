Komende jaren geen aanpassing aan perrons station 25 mei 2018

02u58 0

Op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) antwoordde de federale minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) dat de aanpassingen aan de perrons van het station van Wervik niet zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2018-2022. "Zo wordt een oplossing van dit probleem opnieuw op de lange baan geschoven", reageert fractieleider Bercy Slegers (CD&V). "Het op- en afstappen van de trein in Wervik is zeer moeilijk. Dit door het grote hoogteverschil tussen de trein en het perron zelf. In Ieper werden de perrons vorig jaar verhoogd en vernieuwd. Op de rest van de spoorlijn blijft het maar duren vooraleer er beweging komt in de aanpassingen van de perrons."





Het probleem is niet nieuw. De stedelijke seniorenadviesraad schreef in 2011 aan Infrabel voor de eerste keer een brief over de problemen die ouderen ervaren. Er is nog een bijkomend probleem voor rolstoelgebruikers. In het naburige Menen kunnen rolstoelgebruikers gebruik maken van een mobiele oprijhelling en hulp vragen aan het personeel in het station. In Wervik is dit niet mogelijk, want het station is gesloten en er is dus geen personeel aanwezig. (DBEW)