Kok van Triamant derde in Benelux Chefs’ Cup

“Andere finalisten waren collega’s die op zeer hoog niveau koken” Erik De Block

18 februari 2019

13u16 0 Wervik Demsey Bossuyt (42) is de chef-kok van de woon- en leefbuurt Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe. In de finale van de Benelux Chefs’ Cup eindigde hij derde. De finale vond plaats in het Constant Vanden Stockstadion van Sporting Anderlecht. Het ging om een wedstrijd van het Amerikaanse cateringbedrijf Aramark.

Demsey moest het afleggen tegen de chefs van grote keukens bij de NAVO en PNB Paribas Fortis. Met deze wedstrijd huldigt Aramark, dat onder meer ook de catering op de Olympische Spelen verzorgt, haar medewerkers in de Benelux. Iedere chef die voor de cateraar werkt mocht zich kandidaat stellen.

“Tientallen koks schreven in”, aldus Michiel Boogaers van Aramark. “Ze kregen een aantal ingrediënten en moesten op basis daarvan een menu samenstellen. Het kwam niet uit de boekjes. Daarbij moest ook een motivatiebrief. Het beoordelen was allemaal anoniem. De selectie gebeurde door leden van het directiecomité. Tijdens de finale met zes werd er blind geproefd. De andere finalisten waren collega’s die op zeer hoog niveau koken.”

“Het was de eerste keer dat ik aan die wedstrijd deelnam en met de derde plaats ben ik fier”, zegt Demsey Bossuyt. “Het was in de finale ons amuseren en fun maken maar tegelijk doen wat we moeten doen. Op naar de wedstrijd volgend jaar. Voor meer en beter. Ik vond het een toffe wedstrijd. Aangenaam om te doen. Weg van de dagelijkse sleur.”

Demsey Bossuyt is afkomstig uit Bissegem en woont in Geluwe. Hij studeerde aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. “Ik deed stages in binnen- en buitenland”, zegt hij. “In het buitenland bevonden er zich daar sterrenzaken tussen. Bijna 6,5 jaar werkte ik in restaurant Den Druivelaere op de Sint-Denijsplaats in Geluwe. In september vorig jaar trad ik in dienst bij Triamant.”

Hij kookt er voor de inwoners van de woon- en leefbuurt Triamant en ook voor de bezoekers aan de brasserie. “De bewoners eten graag en veel”, lacht Demsey. “Qua variatie kunnen de mensen niet klagen. Niet iedereen komt eten. De bewoners zijn daarin vrij. Het eten kan hen ook in hun studio of flat worden bezorgd. Er woont hier een mix van alle leeftijden. ’s Middags serveren we ook een zakenlunch. Ook niet-zakenmensen komen in de brasserie eten. Alles is vers. Tot de koffiekoekjes toe. We gebruiken geen diepvries en gebruiken geen minderwaardige producten. Tijdens het weekend zijn er ook suggesties en kunnen we dan ons eigen idee doen. We doen ons best om niet-inwoners van Triamant aan te trekken. De mensen kunnen hier eten voor weinig geld. Drempelvrees moet er alvast niemand hebben.”

Het driegangenmenu dat goed was voor brons:

- Vers gemarineerde makreel sushi style-groene appel-rode biet-burratta-oester

- Corona D ‘ Iberico-gedraaide groenten-kurkaardappeltjes- truffel jus

- Mille feuille van framboos-citroencreme met chardonay azijn-espuma van groene thee

“Voor het voorgerecht koos ik iets gewaagd, het hoofgerecht was varkensvlees uit Spanje en voor het dessert hield ik het heel simpel maar goed op smaak gebracht”, aldus de chef-kok. “We werden opgelegd een aantal ingrediënten te gebruiken.”