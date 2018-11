KLJ Wervik-Geluwe speelt vier maal een klucht 23 november 2018

KLJ Wervik-Geluwe brengt tweejaarlijks een toneelvoorstelling. De keuze viel dit keer op 'Pak in, stap uit!', een klucht van Paul Coppens en Guy Didelez in een regie van Christine Mahieu.Op de planken staan Tara Van den Neste, Gillis Mortier, Tomas Dewitte, Esther Nolf , Joke Vanrobaeys, Kimberly Deceuninck, Marco Vanassche, Joke Talpe. Als souffleurs fungeren Jonas Talpe, Céline Mahieu en Drieke Serpentier. De voorstellingen gaan door vanavond om 20 uur en zondag om 10.30 uur in zaal Ter Linde in Geluwe, vrijdag 30 november en zaterdag 1 december om 20 uur in GC Forum in Wervik. Tickets kosten 8 euro en zijn te bestellen op 0491/88. 84. 39. Nieuw is alvast dat de voorstelling zondag wordt gekoppeld aan een eetfestijn. Stoofvlees, frikandellen, brochettes en frietjes à volonté voor 16 euro, ticket voor de voorstelling inbegrepen.





(DBEW)