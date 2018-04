Kleuters geven eerste spadesteek BOUW NIEUWE KLEUTERSCHOOL DE GRAANKORREL VAN START ERIK DE BLOCK

26 april 2018

02u28 0 Wervik Iets meer dan een jaar na het toekennen van de subsidies voor het bouwen van een nieuwe kleuterschool voor De Graankorrel vond gisteren de eerste spadesteek plaats. Dat gebeurde dit keer niet door politici maar door de kleuters zelf, uitgedost met helm en laarzen. De nieuwbouw is goed voor een investering van zo'n 4 miljoen euro.

De nieuwbouw komt op het speelplein Berkenhof, vlak achter de rechterkant van Ter Linde op de Tuinwijk. De grond is een schenking door de zusters Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen. Vrije basisschool De Graankorrel telt ongeveer tweehonderd peuters en kleuters. Er zijn nu tien kleuterklassen. Het gaat om een ontwerp van het architectenbureau De Meyer-Behaeghel uit Wevelgem. "Samen met de leerkrachten zijn we ons voor het uittekenen van de plannen gaan inleven in de leefwereld van de kleuters", aldus architect Rik Behaeghel. "Het gebouw zal bestaan uit vier modules van drie aaneengesloten klassen. Tussen elke klas zit een openschuifbare wand met de mogelijkheid de klasgroepen daardoor anders te organiseren."





Zitarena

Er is een grote buitenruimte voorzien. Met een groenzone met speelheuvels, een zitarena om buiten les te geven, een zandbak en stroken om te fietsen. Aannemer is de firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke. Tijdens de bouwwerken staat de veiligheid van de kinderen voorop. "We gaan het werfverkeer omleiden via de Ieperstraat, Kapellestraat, Schoolstraat en Tuinwijk", aldus Pieter Vandenberghe van Alheembouw.





Twee fasen

"Het werfverkeer gaat dus niet door het centrum. We engageren ons ook om tussen 7.45 uur en 8.30 uur ook geen leveringen te laten gebeuren. De kleine verbinding tussen de Beselarestraat en Tuinwijk wordt tijdelijk afgesloten. Er is voor de realisatie een strak schema opgemaakt.





"Er zal worden gewerkt in twee fasen", aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. "De eerste fase loopt tot ongeveer juli volgend jaar. De omgevingswerken vangen begin volgend jaar aan. We willen de nieuwbouw in gebruik nemen vanaf het komend schooljaar."





Chiro Speratoker moet omwille van de bouwwerken tijdelijk uitwijken. Dat wordt ook het geval voor de stedelijke speelpleinwerking in juli en augustus. Na de werken komt alles daar terug. Zoals eerder vermeld in deze krant moet de schietstand van De Casinovrienden worden gesloopt. Dat zal tegen eind dit jaar gebeuren.





Bouwheer is de vzw Onderwijs Regio Menen. De vzw Vrije basisscholen van Wervik gaat de nieuwbouw huren via een huursubsidie toegekend door het ministerie van Onderwijs. De klaslokalen voor de peuters en kleuters bevinden zich nu in de afdeling Schoolstraat en zullen later worden gebruikt door de klassen die zich nu bevinden in de bouwvallige afdeling Beselarestraat die dateert van 1863.