Kiwanis Young Professionals Wervik steunt zestien projecten Erik De Block

02 december 2018

09u24 0

Serviceclub Kiwanis Young Professionals Wervik heeft tijdens een ontmoetingsavond in landhuis De Kleine Prins de sociale doelen van het vorige en nieuwe werkjaar voorgesteld.

De sociale commissie steunde het afgelopen werkjaar zestien projecten. Men ging met Happy Child zelfs internationaal om voor een langere periode per jaar twee kinderen in Tartous (Syrië) in alle onderhoud te voorzien. Dichter bij huis is vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke geselecteerd voor het educatieve, professionele totaalproject Posi & Friends. Twee professionele acteurs gaan er voor een vijftigtal leerlingen twee verhaallijnen uit de animatieserie brengen. Op de nieuwe sociale doelen is het nog even wachten. “Er zijn reeds meerdere aanvragen”, zegt voorzitter Stijn Vangheluwe van de sociale commissie. “We zijn daarover aan het brainstormen en analyseren het heel kritisch.”

Benjamin Parker wordt de nieuwe voorzitter. Hij volgt Sven Lerminez op. Kiwanis Young Professionals Wervik telt negentien leden