Kiwanis Young Professionals klaar om ook dit jaar heel wat goede doelen te steunen

Serviceclub Kiwanis Young Professionals heeft tijdens een ontmoetingsavond in landhuis De Kleine Prins de goede doelen van het vorige en het nieuwe werkjaar voorgesteld. De club steunde het afgelopen werkjaar bijna vijftien projecten en is klaar voor het komende jaar. Er komt een tweede editie van de Party Box en de Kiwanis Kids Day krijgt een totaal andere invulling. Sammy Schotte en Bert Vangheluwe werden voor hun uitzonderlijke inzet bekroond met een Kiwanis Zeller Price. Bram Wenes is de uittredende voorzitter. Zijn opvolger is Sven Lerminez. Er zijn negentien actieve leden.





