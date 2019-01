Kinderyoga op einde van kerstvakantie Erik De Block

01 januari 2019

09u59 0

In de parketzaal van sportcentrum De Pionier organiseert de Gezinsbond tijdens de kerstvakantie yoga voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Donderdag 3 en vrijdag 4 januari zijn er elke dag twee sessies van 9.30 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot 14.30 uur.

Er is opvang een half uur voor en na elke sessie. Het aantal plaatsen is beperkt. Eén sessie kost voor leden van de Gezinsbond 12 euro. Niet-leden betalen 15 euro. Twee sessies op dezelfde dag kost 22 euro (leden) en 28 euro. Wie blijft voor twee opeenvolgende sessies, doet er goed aan een picknick mee te brengen. Leerkracht Stephanie Verschaeve geeft de yogasessie. “In deze drukke wereld hebben kinderen behoefte aan rust en aandacht”, zegt ze. “Via allerlei oefeningen en visualisaties werken we samen aan onze bewustwording en komen zo dichter bij onszelf.”

Bij interesse of meer info : 0477/ 67 09 42.