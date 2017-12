Kinderyoga in De Pionier tijdens kerstvakantie 02u38 0

In sportcentrum De Pionier organiseert Stephanie Verschaeve tijdens de kerstvakantie yoga voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Morgen en overmorgen zijn er elke dag twee sessies van 9.30 uur tot 11.30 uur en van 12.30 uur tot 14.30 uur. Er is opvang voorzien een half uur voor en na elke sessie. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveren is de boodschap. Eén sessie kost 12 euro. Ouders die kiezen voor meerdere sessies betalen maar 10 euro per sessie. Wie blijft voor twee opeenvolgende sessies, doet er goed aan een picknick mee te brengen.





Bij interesse of meer info, bel 0477/67.09.42. (DBEW)