Kinderfuif bij Chiro Speratoker 02u40 0

Chiro Speratoker organiseert vandaag vanaf 16 uur in het gemeenschapscentrum De Gaper in Geluwe voor de vierde keer een kinderfuif. De toegang is gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Terwijl de kinderen aan het fuiven zijn, kunnen de ouders terecht in het sfeercafé. Op de kaart staan (voor papa en mama) wijn en streekbieren. (DBEW)