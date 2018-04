Kinderen vinden dijbeen in beek BOT WELLICHT OPGEDOKEN UIT 'KNEKELPUT' VAN OUD KERKHOF HANS VERBEKE

11 april 2018

02u42 0 Wervik Spelende kinderen hebben zondagnamiddag in de Hoge Plankebeek in Wervik een menselijk dijbeen gevonden. Dat gebeurde op enkele tientallen meter afstand van de oude begraafplaats. Het bot kwam vermoedelijk aan de oppervlakte door een samenloop van omstandigheden. Het werd intussen opnieuw begraven.

"Mijn kleinkinderen waren buiten aan het ravotten", vertelt Stephaan Vandamme uit de Hansbekestraat. Zijn tuin reikt tot aan de Hoge Plankebeek en die loopt dan weer voorbij de oude begraafplaats van de Komenstraat. "Op een bepaald moment kwamen ze ons hun bizarre vondst melden."





Vandamme, voormalig gemeenteraadslid, belde iemand van de gemeentediensten. Maandag werd ook de politie ingelicht. "Het vermoeden is dat het dijbeen, duidelijk niet afkomstig van een recent overlijden, spontaan moet bovengekomen zijn", zegt de Wervikaan. "Enkele jaren geleden werden de oevers van de beek verstevigd omdat ze afkalfden. Dat waren vrij ingrijpende werken. De jongste weken was er ook hoog water. Allicht heeft die combinatie ervoor gezorgd dat nu plots het dijbeen meespoelde met de stroming en zo aan de oppervlakte kwam."





Man, 1,65m, ouder dan 30

De politie bevestigt de vondst. "Het parket werd ingelicht maar omdat er geen aanwijzingen zijn dat er iets ergs aan de hand is, werd het dijbeen overgedragen aan de gemeentelijke diensten", zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. Een wetsdokter die het bot onderzocht, kwam tot de vaststelling dat het ging over een rechterdijbeen, afkomstig van een man die ongeveer 1,65 meter groot was en ouder dan dertig jaar. Het bot is allicht opgedoken uit een zogenaamde knekelput, dat is een verzamelgraf waarin beenderen van overlevenden worden verzameld nadat het oorspronkelijke graf is geruimd. Sedert de jaren '80 werden in Wervik geen graven meer ontruimd en herbegraven in een knekelput op de oude begraafplaats. Die knekelput zal in het verleden wellicht aangelegd zijn in de zone tegen de Hoge Plankebeek. Het bot dat zondag werd ontdekt, is inmiddels vrijgegeven om te worden begraven in de knekelput. Een rattenvanger heeft maandag in de omgeving van de vindplaats van het bot gezocht naar nog meer menselijke resten maar dat leverde niets op. Een kleinzoon van Stephaan Vandamme plaatste enkele foto's van zijn vondst op Facebook. Daar werd vrij snel druk op gereageerd. Een dag later werd het bericht weer van het internet gehaald. "Voor kinderen is zoiets toch wel een lugubere vondst", vindt Vandamme. "Maar gelukkig is er nu uitleg over de herkomst van het dijbeen. Dat helpt om de eerste schrik te laten wegebben."