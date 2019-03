Kinderen doen aan yoga in De Pionier Erik De Block

05 maart 2019

10u47 0 Wervik Leerkracht Stéphanie Verschaeve organiseert samen met de Gezinsbond kinderyoga in sportcentrum De Pionier op donderdag 7 en vrijdag 8 maart. De yoga is gericht op kinderen van 5 tot 14 jaar.

“In deze drukke wereld hebben kinderen behoefte aan rust en aandacht”, vertelt Stéphanie. “Via allerlei oefeningen en visualisaties werken we samen aan onze bewustwording en komen zo dichter bij onszelf.”

Elke dag zijn er twee sessies van 9.30 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 14.30 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Een sessie kost vijftien euro. Wie meerdere sessies kiest, betaalt veertien euro per sessie. Leden van de Gezinsbond krijgen korting. Ook voor meerdere kinderen van hetzelfde gezin is er een korting. Wie kiest voor twee aaneensluitende sessies brengt een gezonde picknick mee. De deelnemers eten en spelen samen over de middag. Meer info en inschrijven op 0477/67.09.42.